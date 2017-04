Ligue 1: Monaco inarrestabile, Lione steso

Il Monaco non smette di sognare e, dopo aver raggiunto le semifinali di Champions, sconfigge 2-1 il Lione in trasferta nella 34esima giornata di Ligue 1 grazie ai gol dei soliti Falcao e Mbappé. Settima vittoria di fila in campionato per i monegaschi che agganciano il Psg in vetta alla classifica con 80 punti ma con una gara in meno.

Il Monaco, prossimo avversario della Juventus in Champions League, passa in vantaggio al 36' con Falcao che batte Lopes mettendo dentro una palla vagante. Bernardo Silva colpisce una clamorosa traversa al 42' ma due minuti più tardi Mbappé, lanciato da Falcao, supera Diakhaby e infila la sfera in rete superando Lopes in uscita. Nella ripresa il Lione riparte con nuovo vigore e al 51' accorcia le distanze con un colpo di testa di Tousart su calcio d'angolo. I padroni di casa vanno ad un passo dal pari con un altro colpo di testa, sempre di Tousart, che però non centra la porta. All'85' Germain spreca un buon contropiede ma il Monaco può comunque gioire per aver ritrovato la vetta in coabitazione col Psg. La squadra del Principato, però, ha una gara in meno rispetto ai campioni di Francia in carica.