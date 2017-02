Coppa di Francia: Psg agli ottavi in scioltezza, Monaco avanti col brivido

Il Paris Saint Germain accede agli ottavi di finale di Coppa di Francia travolgendo 4-0 in trasferta il Rennes. Decidono l'incontro la doppietta di Draxler e i gol di Lucas e Ben Arfa. Passa il turno anche il Monaco ma con molti brividi in più: la squadra del Principato, in 10 dall'89', si impone 5-4 ai tempi supplementari (3-3 al 90') sul campo del Chambly, società di terza divisione. In gol Carrillo, Lemar, Mbappe, N'Doram e Glik.

RENNES-PSG

Al Roazhon Park il Paris Saint Germain trova il gol dell'1-0 al 28' con Draxler che si infila in area e con un tocco delicato supera Costil. Quattro minuti più tardi Lucas sfiora il raddoppio calciando a lato da ottima posizione. Il brasiliano si riscatta al 38' quando, in scivolata, mette in rete il cross di Ben Arfa. Lo stesso giocatore ex Nizza si divora il tris al 43' spedendo a lato il cross di Maxwell. Il Rennes prova a rispondere a inizio ripresa con un diagonale di Nkunku di poco a lato. Al 69' Draxler trova la doppietta personale con un destro ad incrociare. Nel finale c'è gloria anche per Ben Arfa che approfitta della difesa imbambolata dei padroni di casa per battere Costil.

CHAMBLY-MONACO

Il Monaco parte fortissimo allo Stade Pierre Brisson e dopo 17 minuti è già in vantaggio grazie a Carrillo che appoggia in rete il cross di N'Doram. Al 35' la squadra del Principato raddoppia con Lemar che scarica in porta un pallone non trattenuto dal portiere del Chambly. A inizio ripresa il Monaco cala il tris con Mbappé che non può sbagliare da pochi passi. I giochi sembrano chiusi e invece succede l'incredibile: i padroni di casa riaprono l'incontro al 57' con un piattone di Soubervie imparabile per De Sanctis e trovano il 2-3 all'81' con un'azione personale di Gendrey. Nel finale succede di tutto: Raggi viene espulso per un fallaccio su Couturier, il Monaco resta in 10 e subisce il pari al 93' firmato ancora da Soubervie che risolve una mischia in area. Si va così ai supplementari e al 96' i monegaschi tornano di nuovo avanti con una percussione centrale vincente di N'Doram. Il 5-3 porta la firma dell'ex Torino Glik che svetta più in alto di tutti di testa su una palla scodellata in area. Il Chambly è ancora vivo e al 111' trova il poker con una conclusione chirurgica di Padovani ma il forcing conclusivo non basta e così il Monaco si qualifica agli ottavi ed evita almeno in parte una clamorosa figuraccia.

LE ALTRE

Tra le squadre di Ligue 1 avanza agli ottavi anche l'Angers che regola 3-1 il Caen. Il Guingamp batte 2-1 ai supplementari il Les Herbiers mentre l'Auxerre riesce ad imporsi 3-0 dopo 120' sul St. Etienne. Esce clamorosamente di scena il Nancy, sconfitto 2-0 sul campo del Ca Bastia, società di terza divisione francese.