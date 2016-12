Balotelli, che media gol! Meglio di Messi e Ronaldo

Esistono attaccanti con una media gol migliore di Messi e Ronaldo? Sembra incredibile, ma a quanto pare sì, e giocano tutti in Ligue 1: tra questi, udite udite, c'è anche un italiano. Si tratta di Mario Balotelli, che da quando è arrivato al Nizza ha ritrovato tranquillità e feeling con la porta avversaria: otto gol in 615' giocati per l'ex attaccante di City e Inter, uno ogni settantasette minuti.



Ruolino da vero killer dell'area di rigore per Balotelli, che è a sole sei reti di distanza dal bottino fatto registrare nel 2013-2014 (14 gol con la maglia del Milan, la sua stagione più prolifica). Meglio del numero 9 del Nizza hanno fatto finora solo Cavani (capocannoniere della Ligue 1 con 17 reti, una ogni 73') e il colombiano Radamel Falcao (il Tigre va a segno ogni 67').





Quarto posto per Aubameyang del Borussia Dortmund, mentre trainvece spunta: il belga ha segnato sette gol nelle ultime due sfide di campionato contro. Se continua così, anche Balotelli dovrà presto guardarsi alle spalle.