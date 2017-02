L'inattesa sconfitta del Real Madrid di ieri al Mestalla contro il Valencia nel recupero di Liga ha fatto scattare l'ironia della stampa catalana: il quotidiano Sport, riferendosi al passo falso di Cristiano Ronaldo e compagni, spara l'emblematico titolo "Hanno installato il fifometro al Bernabeu". I conti sono presto fatti. Il Real Madrid, perdendo col Valencia, ha sprecato l'opportunità di portarsi a +4 sul Barcellona e, in caso di flop anche nel secondo recupero in programma contro il Celta Vigo, rischia di rimanere a +1 sui blaugrana e quindi di vedere riaperta una Liga che, anche alla luce dello stato di salute certamente non eccelso del Barça, sembrava chiusa.

All'orizzonte poi c'è un Clasico, fissato per il 23 aprile al Bernabeu, che non fa certo dormire sonni tranquilli ai madridisti. E in casa Real perdere la Liga in questo modo, a prescindere da come finirà l'avventura in Champions League, potrebbe causare un autentico terremoto: i Blancos hanno vinto solo una delle ultime otto edizioni del campionato spagnolo (nel 2011-12) e Florentino Perez non gradirebbe certo rinviare ancora l'appuntamento con il 33esimo titolo nazionale. All'orizzonte poi c'è un, fissato per ilal, che non fa certo dormire sonni tranquilli ai madridisti. E in casaperdere lain questo modo, a prescindere da come finirà l'avventura in, potrebbe causare un autentico terremoto: ihanno vinto solo una delle ultime otto edizioni del campionato spagnolo (nel 2011-12) e Florentinonon gradirebbe certo rinviare ancora l'appuntamento con il