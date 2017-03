Neymar geloso: lite social con Chris Brown per Bruna Marquezine

Nell'era dei social network anche la gelosia diventa di pubblico dominio. Il campione brasiliano del Barcellona, Neymar, non ha affatto gradito la decisione del rapper Chris Brown di "Seguire" su Instagram la sua fidanzata Bruna Marquezine. L'attaccante blaugrana e l'attrice hanno ripreso una relazione dopo un periodo di crisi ma ora lui non ha alcuna intenzione di perderla nuovamente e risponde così indirettamente all'ex compagno di Rihanna: "Se Chris Brown vuole parlare con Bruna mi può chiamare in privato. Io, comunque, conosco solo Carlinhos Brown".

Neymar nomina Carlinhos Brown, intrattenitore brasiliano che su Instagram ha 36 milioni di followers in meno rispetto al ben più noto Chris. La risposta del rapper non si fa attendere ed arriva puntuale sempre sul noto social network: nel video pubblicato si riconosce il campione del Barcellona che, impegnato nel backstage di un servizio fotografico, balla al ritmo di una canzone dello stesso Chris Brown. Neymar conosce quindi bene il possibile 'rivale in amore' e viene smascherato. Non sappiamo come si concluderà questa vicenda ma ci si può attendere una contro-replica del bomber blaugrana.