Liga: il Siviglia riparte, l'Atletico fa il miracolo

Reduce dal ko con l'Espanyol e dal pari casalingo con il Villarreal, il Siviglia riassapora la vittoria imponendosi 1-0 sul campo del Las Palmas: a regalare i tre punti alla squadra di Sampaoli, che si riporta a -2 dal Barcellona e a -3 dal Real Madrid, è un gol di Correa all'80'. Impresa dell'Atletico Madrid che al Vicente Calderon batte 3-2 il Celta Vigo: sotto di un gol all'87', i Colchoneros rimontano nel finale grazie a Carrasco e Griezmann.

LAS PALMAS-SIVIGLIA 0-1

Cade il fortino del Las Palmas e a fare festa è il Siviglia. Boateng e compagni, che finora in campionato davanti ai propri tifosi non avevano ancora perso, giocano la solita partita ordinata e grintosa, vanno vicini al gol in diverse occasioni ma devono fare i conti con la grande serata di Sergio Rico che chiude la saracinesca e para tutto. Quando lo 0-0 sembra scritto, e andare persino stretto ai padroni di casa, all'80' arriva il guizzo che vale i tre punti per il Siviglia: su un lungo lancio dalle retrovie Iborra spizza di testa per Correa che, tutto solo davanti a Varas, lo trafigge senza problemi con il piatto destro. E' una rete pesantissima che consente alla squadra di Sampaoli, alla quarta vittoria nelle ultime cinque trasferte, di blindare il terzo posto, di dare un calcio alla mini-crisi e di restare in scia al Barcellona.



Primo tempo ricco di emozioni alcon ilche sblocca il risultato già al 5': respinta difettosa disu corner di, la palla arriva sulla testa diche insacca da due passi. Immediata la reazione deiche pareggiano all'11' su un'invenzione di Fernandoche spalle alla porta, su servizio di, controlla e beffacon una rovesciata che dopo una beffarda traiettoria si insacca nel sette. E alla mezz'ora, dopo un rigore conquistato daper fallo diha la possibilità di timbrare la doppietta ma la spreca calciando il penalty sulla traversa. Si va al riposo ma la ripresa non è da meno. Al 78' i tifosi deisono gelati da, che riporta in vantaggio ilcon un destro rasoterra su assist di Wass. Sembra finita ma ilfa da cornice a un finale incredibile. All'87', su respinta di testa diindovina il destro al volo dai venti metri che si infila sotto l'incrocio. Siamo 2-2 e due minuti più tardi l'trova addirittura il gol vittoria: cross dalla destra di, torre die deviazione vincente dida due passi per il definitivo 3-2, risultato che consente alla squadra didi scavalcare lae di tornare al quarto posto.