Liga: Sergio Ramos stende il Malaga, il Real riparte

Dopo due ko consecutivi tra campionato e coppa, il Real Madrid rialza la testa e lo fa battendo 2-1 al Bernabeu il Malaga. A trascinare i Blancos al successo nella 19esima giornata di Liga è il capitano Sergio Ramos che si riscatta dopo l'autogol di Siviglia siglando la doppietta decisiva. Inutile per gli ospiti la rete di Juanpi. La squadra di Zidane consolida il primato in classifica portandosi a 43 punti, Malaga 13esimo a quota 21.



Ancora orfano dell'infortunato Bale, Zidane si affida al tridente composto da Lucas Vazquez, Ronaldo e Benzema. Il francese all'11' si divora il vantaggio colpendo tutto solo alto di testa su cross di Vazquez. Un minuto dopo è CR7 a lasciarsi ipnotizzare da Kameni a tu per tu col portiere ospite. Benzema è lezioso al 15' quando cerca il gol col tacco ma sbaglia la mira. Il Malaga a questo punto prende coraggio e colpisce un palo clamoroso con una bordata di Castro. Keylor Navas salva la porta del Real al 18' quando respinge un tiro potente di Recio. A scacciare i fantasmi ci pensa Sergio Ramos che, con un colpo di testa preciso su angolo di Kroos, anticipa tutti e sigla l'1-0 al 35'. Il capitano del Real sigla anche la doppietta al 43' deviando in rete da pochi passi un altro traversone di Kroos.



Ritmi più blandi nella ripresa e il Malaga riapre il match al 63' con Juanpi che raccoglie un pallone respinto da Navas e lo mette in fondo al sacco col sinistro. Gli ospiti sfiorano addirittura il pareggio due minuti dopo con un tiro dal limite di Castro respinto miracolosamente da Navas. Kameni rischia di combinare la frittata al 74' quando si lascia passare sotto le gambe un retropassaggio agevole ma riesce ad evitare il peggio tuffandosi sulla linea. Ronaldo si sveglia al 76' con una conclusione potente che colpisce in pieno il palo. Il Real sfiora in altre due occasioni il tris ma porta comunque a casa tre punti di fondamentale importanza per la classifica e per il morale.