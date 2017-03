Liga: il Real torna al comando, ribaltato il Betis

Nella 27esima giornata di Liga il Real Madrid approfitta del passo falso del Barcellona per tornare in testa alla classifica a +2 sui blaugrana. I catalani, reduci dall'incredibile remuntada in Champions col Psg, perdono 2-1 sul campo del Deportivo La Coruna in virtù delle reti di Joselu e Bergantinos (inutile il pari di Suarez) mentre la squadra di Zidane, al Bernabeu batte 2-1 in rimonta il Betis Sivigla al Bernabeu con gol di Ronaldo e del solito Sergio Ramos.





schiera dal primo minutoal centro dell'attacco consupporto. Ilchiede in apertura un rigore per l'atterramento diin area ma l'arbitro non lo concede. A sorpresa il Betis passa in vantaggio al 25' con una clamorosa autorete diche riesce in prima battuta a parare il tiro di Sanabria ma poi si lascia sfuggire il pallone che finisce lentamente oltre la linea di porta. Il Real si getta in avanti alla ricerca del pari che arriva al 41' con un colpo di testa vincente di Ronaldo su perfetto cross di Marcelo.Nella ripresa ci si attende il forcing dele invece è ila sfiorare di nuovo il vantaggio con la traversa colpita in pieno dache gira di prima intenzione il servizio di. Annullata poi per fuorigioco inesistente una splendida rete ache supera Adan con un pregevole tocco sotto dai 25 metri. Al 79' Piccini, già ammonito, trattiene vistosamentee viene espulso. In 10 uomini il Betis subisce la rete del definitivo 2-1 e a siglarla è',con la specialità della casa, un colpo di testa vincente su calcio d'angolo. Nel finale gli ospiti vanno ad un passo dal pari masi riscatta togliendo dall'incrocio la spizzata di. Il Real, con una gara ancora da recuperare, si riporta così in vetta alla Liga con 62 punti, 2 in più delTra le altre sfide di giornata spicca la vittoria per 1-0 del Villarreal sul campo delAllo stadio de Balaidos decide l'incontro il colpo di testa di Soldado sulla punizione messa al centro da Musacchio. Con questo successo il Sottomarino Giallo aggancia al quinto posto con 48 punti lasconfitta 2-0 neldelGli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo con un rigore di Garcia e raddoppiano nella ripresa con Williams. L'Athletic è ora settimo a quota 44.