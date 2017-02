Liga: Messi salva il Barcellona, 2-1 al Leganes

Nella 23esima giornata di Liga il Barcellona batte 2-1 il Leganes al Camp Nou con una doppietta di Messi che trasforma all'89' il rigore decisivo dopo il pari ospite. Blaugrana secondi a -1 dal Real che ha però due gare da recuperare. Il Villarreal si riprende dall'umiliazione di Europa League con la Roma battendo 1-0 la Real Sociedad con gol di Castillejo. Zaza segna la prima rete in Spagna nel successo per 2-0 del Valencia sull'Athletic Bilbao.

BARCELLONA-LEGANES

La partenza del Barcellona è fulminea e al 4' Messi mette dentro il pallone dell'1-0 su perfetto cross di Suarez. Al 17' la retroguardia blaugrana si addormenta, El Zhar prova ad approfittarne ma trova sulla sua strada un super Ter Stegen che gli nega per due volte di seguito la gioia del gol. Nel finale di frazione altra grande parata del portierone del Barcellona su una conclusione del solito El Zhar deviata all'ultimo da Umtiti. Nella ripresa si ripresentano i buchi della difesa di Luis Enrique e gli ospiti trovano il meritato pareggio al 71': Machis ruba la sfera a Sergi Roberto, mette al centro per Unai Lopez che beffa Ter Stegen col piattone. Il Barça si getta in avanti ma all'85' Neymar trova sulla sua strada Herrerin che si immola salvando la sua porta. Allo scadere il brasiliano entra in area e viene steso da Mantovani, rigore solare per i blaugrana. Sul dischetto si presenta Messi che non sbaglia e regala tre punti di fondamentale importanza al Barcellona che si rialza dopo il tracollo in Champions col Psg e torna a -1 dal Real Madrid che però ha due partite da recuperare.

REAL SOCIEDAD-VILLARREAL

Match molto intenso all'Anoeta con la Real Sociedad che sfiora il vantaggio in avvio con un colpo di testa di Raul Navas di un soffio a lato. Nella ripresa sono sempre i padroni di casa a fare la partita ma si vedono poco dalle parti di Asenjo. Bruno Soriano colpisce una traversa, l'ex Sassuolo Sansone chiede invano un rigore ma il Sottomarino Giallo porta comunque a casa l'incontro grazie a Samu Castillejo che mette dentro l'assist di Juame Costa. Vittoria importante per il Villarreal che sale al sesto posto con 39 punti, 2 in meno della stessa Real Sociedad e 4 in meno del quarto posto occupato dall'Atletico Madrid.

LE ALTRE

Il Valencia esce forse definitivamente dalla zona retrocessione portandosi a quota 23 in virtù del successo per 2-0 sull'Athletic Bilbao: in rete Nani e Zaza che torna al gol dopo 294 giorni dall'ultima volta, lo scorso 1 maggio contro il Carpi con la maglia della Juventus. Il Celta Vigo, infine, travolge 3-0 il fanalino di coda Osasuna grazie ai gol di Sisto, Jozabed e Aspas.