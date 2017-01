Liga: Messi salva il Barcellona, 1-1 col Villarreal

Nel posticipo della 17esima giornata di Liga il Barcellona pareggia 1-1 allo Stadio Madrigal contro il Villarreal. I blaugrana vengono salvati da Leo Messi che, con una punizione pennellata, pareggia i conti al 90' dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato dall'ex Sassuolo, Sansone. La squadra di Luis Enrique sale a 35 punti e resta al terzo posto alle spalle del Real Madrid (a quota 40 ma con una gara in meno). Secondo il Siviglia a 35.



Nel Villarreal spazio alla coppia d'attacco composta dagli ex di Milan e Sassuolo, Pato e Sansone. A centrocampo spazio ad un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano Roberto Soriano. Luis Enrique lascia a casa Rakitic, in procinto di approdare al Manchester City ma schiera dal primo minuto il tridente delle meraviglie Messi, Neymar e Suarez. I blaugrana si rendono pericolosi con due tiri a giro dal limite di Neymar che terminano di poco a lato. Il brasiliano sfiora il vantaggio al 33' ma sulla sua conclusione è provvidenziale il salvataggio di Mario Gaspar. Sullo scadere della prima frazione Messi anticipa tutti di testa su calcio d'angolo ma il pallone viene deviato da Asenjo.



A inizio ripresa il Villarreal colpisce in ripartenza: Pato porta palla da metà campo, la serve a Sansone che entra in area e trafigge Ter Stegen con un diagonale preciso. Il Barcellona reagisce con un tentativo di Neymar respinto però da Asenjo. Al 73' clamoroso palo colpito da Messi che si gira in un fazzoletto e calcia di prima col sinistro. La Pulce è comunque decisiva al minuto 90 quando infila in rete l'1-1 con una splendida punizione dal limite battuta sul secondo palo. Il Barcellona comunque rallenta e resta terzo anche alle spalle del Siviglia. Il Real, che deve ancora recuperare il match non disputato per il Mondiale per Club, è già distante cinque lunghezze. Villarreal quinto a quota 30.





