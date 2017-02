Liga: Messi fa godere il Barcellona, Atletico al tappeto

Vittoria di importanza fondamentale del Barcellona che batte 2-1 l'Atletico Madrid al Vicente Calderon e sale momentaneamente da sola in testa alla classifica in attesa di conoscere il risultato del Real Madrid, impegnato stasera a Villarreal. Tutte nella ripresa le reti dell'incontro, giocato a ritmi altissimi: in vantaggio al 64' con Rafinha, il Barça viene raggiunto da Godin al 70'. Ma all'86' una zampata di Messi decide la partita.



Primo tempo senza un attimo di respiro al Vicente Calderon. Parte meglio l'Atletico che nel primo quarto d'ora mette a dura prova la tenuta difensiva del Barça. La prima conclusione pericolosa è di Gabi al 16': Ter Stegen è attento e pochi minuti più tardi deve superarsi per alzare in corner una fucilata di Griezmann dai venti metri. Col passare dei minuti, però, i blaugrana guadagnano campo e iniziano ad accelerare. Al 38' Oblak vola su una punizione di Messi diretta all'incrocio e si salva in angolo, poi poco prima del riposo blocca sulla linea un colpo di testa a botta sicura di Piqué. Partita bellissima, ma dopo i primi 45 minuti il risultato è ancora fermo sullo 0-0.



A inizio ripresa èa divorarsi il vantaggio: lanciato in profondità da un tocco illuminante di, l'uruguaiano apre troppo il piatto destro a tu per tu cone spara a lato. Rispostaaffidata al solitochiude bene lo specchio sul primo palo. Ilinsiste e al 64' passa in vantaggio con Rafinha che, dopo una mischia nata dalle percussioni di, anticipae trafiggecon un destro rasoterra. Ora l'inerzia della gara è tutta dalla parte dei blaugrana che però si distraggono e al 70' subiscono il pareggio: punizione didalla sinistra,anticipa tutti e beffacon una leggera spizzata di testa. L'1-1 dura poco più di un quarto d'ora, poi sale in cattedra Messi e per l'è notte fonda: all'86' l'argentino tenta una prima conclusione col destro ribattuta da, poi ci riprova con un tocco morbido di esterno sinistro e stavolta fa centro. La squadra direagisce e solo un miracoloso salvataggio dial 91' impedisce adi girare a rete il pallone del 2-2.