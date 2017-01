Liga: impresa Siviglia, Jovetic stende il Real Madrid

Impresa del Siviglia che batte 2-1 in rimonta il Real Madrid al Ramon Sanchez Pizjuan e riapre la Liga: le merengues restano in testa ma ora sono solo a +1 sulla squadra di Sampaoli e a +2 sul Barcellona. Colpito al 67' da Cristiano Ronaldo, a segno su rigore, il Siviglia ribalta tutto nel finale: autorete di Sergio Ramos all'85' e prodezza di Jovetic al 92'. Il Real interrompe così a 40 la striscia di partite consecutive senza sconfitte.



Le due squadre si ritrovano di fronte tre giorni dopo lo spettacolare 3-3 nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa del Re: giovedì sera era stato il Real a rimontare lo svantaggio nei minuti finali, stavolta è il Siviglia a fare festa in extremis. Dopo un primo tempo piuttosto bloccato, con Ronaldo che al 40' si divora l'1-0 sparando a lato un assist d'oro di Benzema, le merengues sbloccano il risultato al 65': Carvajal approfitta di un errore di Escudero ed entra in area a tutta velocità, Rico lo stende ed è rigore. Dagli undici metri CR7 non sbaglia e timbra il gol stagionale numero 12 in Liga. La partita sembra indirizzata ma all'85' il Siviglia trova un regalo inatteso: punizione dalla destra di Sarabia e Sergio Ramos, nel tentativo di anticipare Ben Yedder, trafigge Navas di testa firmando una clamorosa autorete. Il Real sbanda e al 92' il Ramon Sanchez Pizjuan esplode di gioia: Jovetic, entrato al 69' al posto di Vazquez, avanza indisturbato sulla trequarti e, arrivato ai venti metri, lascia partire un destro a giro che sorprende Navas. Per il montenegrino ex Inter seconda presenza con la maglia del Siviglia e seconda rete. E' il gol che piega il Real Madrid e spezza la sua imbattibilità ed è soprattutto il gol che riapre la Liga anche se le merengues, rispetto alle inseguitrici, hanno giocato una partita in meno.





Nelle altre gare di giornata boccata d'ossigeno per ilche riassapora il gusto della vittoria dopo tre mesi di astinenza battendo 2-1 l'al Mestalla: segnano l'ex interista, agli ospiti non basta una rete firmata nel finale da(ex Napoli). Sorride ilche piega di misura l'(in dieci dal 46' per l'espulsione di): decideall'89'. Torna al successo anche l'che si impone 3-2 acontro lo. Primo tempo scoppiettante:risponde a un rigore di, poiportano la squadra disul 3-1. Nella ripresa loaccorcia conma non riesce a completare la rimonta incassando così la quarta sconfitta di fila. In coda finisce 1-1, sfida delicatissima tra la penultima e ultima in classifica, ed è un pari che serve poco a entrambe: ospiti in vantaggio al 12' con, ilpareggia conal 69' e resta in nove per le espulsioni di(73') e(95').