Liga: dominio Atletico, il Siviglia affonda

L'Atletico Madrid vola, il Siviglia è in crisi. Questo il verdetto del big match del Vicente Calderon che vede il trionfo dei Colchoneros: la squadra di Simeone vince 3-1 e sale a -2 dal terzo posto, che vale l'accesso diretto alla Champions, occupato proprio dalla squadra di Sampaoli. In gol al al 37' con Godin, l'Atletico raddoppia al 61' con una magia di Griezmann e fa tris con Koke al 77'. Al Siviglia non basta un guizzo di Correa all'85'.



Si sfidano due squadre dall'umore opposto. L'Atletico, reduce da due vittorie di fila in Liga, ha staccato in settimana il pass per i quarti di finale di Champions dove se la vedrà con il Leicester. Il Siviglia ha pareggiato in campionato con Alaves e Leganes e in Champions è uscito proprio per mano degli inglesi. Nel primo tempo la differenza di condizione tra le due squadre si vede tutta con l'Atletico che, nonostante l'immediato infortunio di Vrsaljko costretto a uscire dopo tre minuti, domina l'incontro. Al 13' la prima palla gol è per Gameiro che, a tu per tu, con Rico, viene fermato dalla traversa. Il Siviglia si vede pochissimo e al 37' i Colchoneros passano meritatamente in vantaggio: punizione di Griezmann dalla sinistra e colpo di testa vincente di Godin che sovrasta Mercado nello stacco.



A inizio ripresaprova a dare la scossa ai suoi gettando nella mischiaal posto di un difensore (), ma la sostanza non cambia. E' sempre l'Atletico a fare la partita e al 61' arriva il raddoppio: lo firmache, con una fantastica punizione da oltre venti metri, manda la palla sotto l'incrocio dei pali festeggiando il suo 14esimo gol stagionale in Liga. Due minuti dopo ilriabbraccia Fernando, di nuovo in campo dopo il brutto infortunio al capo rimediato alo scorso 2 marzo. Ilormai è a terra e a dargli la mazzata definitiva ci pensa, che al 77' insacca da pochi passi correggendo un cross basso dinon trattenuto da. L'Atletico si rilassa e all'85' gli andalusi rendono meno pesante il passivo con un diagonale di. Ma per ilè troppo tardi e alla festa è tutta della squadra di: la stagione, dopo un periodo di appannamento, potrebbe tornare a decollare.