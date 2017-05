Liga: tutti i verdetti, Real Campione

Ci sono volute 38 giornate di campionato per decretare il vincitore dell'edizione 2016/2017 della Liga spagnola ma, alla fine, a spuntarla è stato il Real Madrid di Zinedine Zidane. I 'Merengues' hanno chiuso il proprio campionato a quota 93 punti, 3 in più rispetto a quelli dei rivali del Barcellona che, si fa per dire, hanno dovuto accontentarsi di alzare al cielo la Copa del Rey. I blaugrana di Luis Enrique, nonostante il Pichichi Messi e i 116 gol segnati in 38 partite, non sono riusciti a piazzare la zampata decisiva nell'ultimo turno di campionato, complice la contestuale vittoria del Real a Malaga. Madrid può inoltre vantare due squadre qualificate per la fase a gironi della prossima edizione della Champions League visto che l'Atletico del Cholo Simeone, seppur staccatissimo, ha chiuso il proprio campionato al terzo posto. L'ultimo utile se lo aggiudica il Siviglia che, però, dovrà necessariamente passare dal playoff.



Il quinto ed il sesto posto in graduatoria sono affare di Villarreal e Real Sociedad, le due squadre che hanno staccato il pass per la fase a gironi della prossima edizione dell'Europa League. Solo preliminari, invece, per i baschi dell'Athletic Bilbao. A salutare la compagnia, finendo tristemente in seconda divisione, sono Granada, Osasuna e Sporting Gijon. Sono solo 20 e 22 i punti dell'ultima e della penultima in griglia, mentre non ne sono bastati 31 agli asturiani per acciuffare il Leganés. Non si conoscono ancora i nomi di tutte le squadre che le rimpiazzeranno in Liga: il campionato di Segunda Division, infatti, è ancora in corso e solo il Levante, dominatore assoluto della categoria, ha già festeggiato la promozione.



I VERDETTI:



Campione di Spagna: Real Madrid

Qualificate alla fase a gironi della Champions League: Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid

Qualificata al playoff di Champions League: Siviglia

Qualificate alla fase a gironi dell'Europa League: Villarreal e Real Sociedad

Qualificata al playoff di Europa League: Athletic Bilbao

Retrocesse: Granada, Osasuna e Sporting Gijon

Promosse in Liga: Levante (campionato ancora in corso)