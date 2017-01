Coppa del Re: Barcellona corsaro, Real Sociedad ko

Barcellona e Atletico Madrid non falliscono e mettono una seria ipoteca sul passaggio alle semifinali di Coppa del Re. Nell'andata dei quarti di finale i blaugrana di Luis Enrique vincono 1-0 a San Sebastian contro la Real Sociedad: decisivo il calcio di rigore trasformato da Neymar al 21'. Tutto più facile per i Colchoneros di Simeone che travolgono 3-0 l'Eibar al Calderon grazie alle reti di Griezmann nel primo tempo, e di Correa e Gameiro nella ripresa.



Successo importante che sa di pass per le semifinali di Coppa del Re per il Barcellona che vince 1-0 a San Sebastian contro una solida Real Sociedad. Luis Enrique conferma Messi, Suarez e Neymar in avanti ma la squadra fatica a concretizzare e così serve un calcio di rigore ai blaugrana per imporsi: fa tutto Neymar che al 19' penetra in area, sterza e costringe al fallo Elustondo. Lo stesso brasiliano si incarica della battuta e al 21' spiazza Rulli. Nella ripresa nessuna delle due formazioni va vicino a gol e così finisce col successo del Barça che avrà il match di ritorno al Camp Nou.





Più semplice il successo dell'che al Calderon travolgel'. Gara che si sblocca al 28' col gol diche realizza di testa sfruttando un'uscita a vuoto di. Nella ripresa al 60' arriva il raddoppio diche insacca a porta vuota dopo un batti e ribatti in area con protagonista; al 67' il tris diche mette dentro da due passi al termine di un'azione da calcio d'angolo con ben due incornate precedenti alla sua, l'ultima di