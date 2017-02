Atletico Madrid: picchia la fidanzata, Lucas Hernandez in carcere

Sono accuse gravi quelle a carico di Lucas Hernandez, il ventenne difensore dell'Atletico Madrid: rientrato nella tarda serata di ieri ubriaco, il giocatore avrebbe infatti picchiato con violenza la fidanzata al termine di una discussione molto accesa che successivamente è degenerata. Il giocatore, prelevato dalla polizia nella sua abitazione, non avrebbe opposto resistenza ammettendo le proprie responsabilità.





Già nelle prossime ore: per capire l'entità della pena sarà necessario verificare le condizioni fisiche e psicologiche della ragazza che, secondo quanto si apprende dai media spagnoli, avrebbe deciso di non sporgere denuncia., alla sua terza stagione con la maglia dell'Atletico Madrid, ha totalizzatocon i, 5 delle quali in