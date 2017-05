Lega Pro playoff, Pordenone-Giana Erminio 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Pordenone-Giana Erminio 3-1 giocata oggi, mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per il ritorno degli ottavi di finale dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bottecchia.







MARCATORI: 34' De Agostini (P), 61' Chiarello (G), 66' Marchi (P), 92' Arma (P).

PORDENONE (4-3-1-2): Tomei ; De Agostini , Stefani , Ingegneri , Semenzato ; Marchi , Suciu , Cattaneo (80' Buratto); Misuraca ; Padovan (57' Martignago), Arma . A disp. D'Arsiè, Pellegrini, Parodi, Zappa, Gerbaudo, Bulevardi, Pietribiasi. All. Bruno Tedino .

GIANA ERMINIO (3-4-1-2): Viotti ; Perico , Augello , Bonalumi ; Montesano , Chiarello (75' Biraghi) , Pinardi , Marotta ; Pinto (46' Appiah ; Bruno , Iovine (85' Ferrari) . A disp. Sanchez, Capaccio, Tremolada, Rocchi, Sosio, Greselin, Capano, Perna. All. Cesare Albè .

ARBITRO: Pillitteri di Palermo.



: ammoniti Ingegneri (P), Viotti, Biraghi (G).