Il nuovo logo del FC Martigues è uguale a quello dell'Inter

L'imitazione è la più sincera forma di adulazione.

Chissà se hanno pensato questa cosa i dirigenti dell'Inter quando hanno visto il nuovo logo del FC Martigues, squadra d'oltralpe che milita nel Championnat National. Alterati i colori ed esclusa la presenza di una lettera (la I di Internazionale), le lettere incrociate nel logo della squadra francese sono le stesse disegnate da Muggiani nel 1908 per i neroazzurri milanesi: stessa composizione, stesso font.

Un plagio senza vergogna, eppure non il primo: anche il Chambly, un'altra squadra francese che gioca in terza divisione, ha avuto per un certo periodo un logo identico (questa volta anche nei colori) a quello dell'Inter, ma è stato cambiato dopo una richiesta della squara milanese.

Cederà anche il Martigues?