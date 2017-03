Viareggio Cup 2017: rimonta Milan, il Napoli pareggia

Dopo il ko col Belgrano, il Milan batte 3-1 in rimonta i congolesi dell'Unaja nella seconda giornata del Girone 7 del Torneo di Viareggio 2017. Il Bari sconfigge 2-1 il Deportivo Camioneros e vola al comando del Girone 6 con 4 punti, 2 in più di Napoli e Rappresentativa Serie D che pareggiano 1-1 nello scontro diretto. Fiorentina e Perugia a punteggio pieno nel Girone 8: i viola regolano 2-0 il Garden City mentre gli umbri stendono 2-1 il C.A.I.



Reazione d'orgoglio del Milan che, sconfitto all'esordio dagli argentini del Belgrano, batte 3-1 in rimonta l'Ujana. I congolesi, in dieci dal 21' per l'espulsione di Osongo, passano clamorosamente in vantaggio al 45' con Likuta che beffa Guarnone direttamente da corner. Nella ripresa i rossoneri di Stefano Nava si rimettono in carreggiata con i gol di Tsadjout (59'), Zanellato (66') e Forte (82'). Nel Girone 8 volano Fiorentina e Perugia, appaiate al comando a punteggio pieno. I viola battono 2-0 i nigeriani del Garden City grazie alle reti firmate da Sottil al 10' e Diakhate al 34', gli umbri stendono in rimonta gli argentini del C.A.I.: Loffredo risponde ad Acosta nei primi venti minuti, poi Calzola firma il definitivo 2-1 all'88'.



