Sorteggio Europa League: Anderlecht-Manchester United ai quarti

A Nyon è andato in scena il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. Dopo la cocente delusione per l'eliminazione della Roma per mano del Lione, nessuna squadra italiana era presente nel tabellone. La favorita d'obbligo per la conquista della coppa nella finalissima di Solna il prossimo 24 maggio è il Manchester United che ha pescato nell'urna l'Anderlecht dei giovani. L'andata si giocherà in Belgio giovedì 13 aprile e il ritorno è in programma 7 giorni dopo all'Old Trafford.

La sfida forse più interessante è quella che vede di fronte il Lione e il Besiktas con la prima gara in Francia. Gli altri match dei quarti di finale di Europa League sono Celta Vigo-Genk e Ajax-Schalke 04. Tra le 8 squadre arrivate fin qui sono 3 quelle che hanno conquistato almeno una volta la seconda competizione continentale: Ajax, Schalke 04 e Anderlecht.