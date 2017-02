Europa League: super Dzeko, poker della Roma al Villarreal

All'Estadio de la Ceramica, nella gara di andata dei sedicesimi di Finale di UEFA Europa League, la Roma supera il Villarreal per 3-0. Emerson (32’) apre le danze e la tripletta di Dzeko (65’, 79’ e 87’) mette in cassaforte la qualificazione agli ottavi per i giallorossi.



Primo tempo equilibrato ed affrontato con forte spirito agonistico da entrambe le squadre. La Roma manovra il gioco con maggior intensità e cercando più volte la via del gol, mentre i padroni di casa, sornioni, si affacciano in avanti solo con qualche sporadica ripartenza in contropiede. Al 32’ è Emerson a sbloccare il risultato con una deliziosa parabola che insacca la palla sotto l’incrocio dei pali. Timida la reazione degli spagnoli che vanno al riposo in svantaggio per 1-0.



Nella ripresa il Villarreal appare determinato a riaprire la gara e spinge con grande forza alla ricerca del pareggio. Protagonista della sfida si rivela quindi Alisson che si dimostra attento ed abile nel mantenere inviolata la propria porta sotto le rabbiose incursioni degli attaccanti iberici. Al 65’ ci pensa però Dzeko su assist di Salah a raddoppiare in favore dei giallorossi e tagliare così letteralmente le gambe agli avversari nel loro momento di maggior vigore.





Sulle ali dell’entusiasmo gli ospiti trovano addirittura il terzo ed il quarto gol ancora grazie a, glaciale in area nel firmare la sua personale tripletta sugli assist di. La sfida di ritorno si disputerà giovedì 23 Febbraio 2017 allo stadio