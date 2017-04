Europa League, semifinali: sarà Celta Vigo-Manchester United

Subito dopo il sorteggio delle semifinali di Champions League, a Nyon è andato in scena anche il sorteggio delle semifinali di Europa League la cui finale è in programma alla Friends Arena di Solna, in Svezia, il prossimo 24 maggio. Gli accoppiamenti saranno Ajax-Lione e Celta Vigo-Manchester United: olandesi e spagnoli giocheranno il match d'andata in casa. La vincente della doppia sfida tra Ajax e Lione giocherà virtualmente in casa la finalissima. La squadra campione in carica è il Siviglia che ha vinto le ultime tre edizioni: quest'anno gli spagnoli hanno concluso la loro avventura europea agli ottavi di Champions, eliminati dal Leicester.

Il quadro completo delle semifinali di Europa League:

Giovedì 4 maggio

Ajax-Lione

Celta Vigo-Manchester United



Giovedì 11 maggio

Lione-Ajax



Manchester United-Celta Vigo