Europa League: Roma sul velluto, brivido Fiorentina

Serata europea per Roma e Fiorentina che cercano la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Poco più di una formalità per i giallorossi di Spalletti che all'Olimpico ospitano il Villarreal: si parte infatti dal successo per 4-0 ottenuto all'andata al Madrigal. Missione più insidiosa per i viola di Paulo Sousa: al Franchi contro il Borussia Moenchengladbach, battuto 1-0 all'andata grazie a una magia di Bernardeschi, sarà battaglia.



Nonostante Spalletti nelle dichiarazioni della vigilia abbia chiesto ai suoi di non abbassare la guardia, quello della Roma contro il Villarreal può considerarsi poco più di un allenamento. Totti e compagni, infatti, sono chiamati a gestire il poker dell'andata in attesa di concentrarsi sul big match di campionato di domenica sera a San Siro contro l'Inter. A complicare ancora di più il già proibitivo compito degli spagnoli allenati da Fran Escribà c'è la cabala: in nove trasferte in Italia, il Villarreal non è mai riuscito a vincere collezionando 4 pareggi e 5 sconfitte. Sorride agli spagnoli, invece, l'unico precedente in una sfida a eliminazione diretta: negli ottavi di finale di Coppa Uefa del 2003-04 la Roma, battuta 2-0 al Madrigal all'andata, vinse inutilmente 2-1 il match di ritorno all'Olimpico.



