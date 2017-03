Europa League: Manchester United bloccato a Rostov

Il Manchester United non riesce ad andare oltre l'1-1 in Russia col Rostov nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. I Red Devils di Mourinho passano con Mkhitaryan ma nella ripresa incassano il pari di Bukharov. Successo esterno dell'Anderlecht che vince 1-0 a Nicosia con l'Apoel: decide il romeno Stanciu. Vittoria casalinga per il Copenaghen che supera 2-1 l'Ajax: decisivo il gol di Cornelius al 60'.

Nel freddo e sul campaccio di Rostov, in Russia, il Manchester United viene fermato sull'1-1 dai padroni di casa nell'andata degli ottavi di Europa League. La gara regala poche emozioni ma al 35', al primo affondo, i Red Devils trovano l'1-0 con Mkhitaryan al termine di un'azione ben disegnata: lancio lungo di Jones, sponda di Fellaini per l'inserimento di Ibrahimovic, splendido cross basso dal fondo e inserimento vincente dell'armeno ex Dortmund. In avvio di ripresa il Rostov trova il meritato 1-1: lancio lungo di Kalachev, Bukharov si infila tra Jones e Smalling e col destro al volo realizza. La squadra di Mourinho ci prova fino alla fine con anche gli innesti di Martial, Carrick e Valencia ma i russi si difendono e blindano il pari in vista del ritorno a Old Trafford.

Mette un'ipoteca sul passaggio ai quarti l'Anderlecht che vince 1-0 a Cipro con l'Apoel Nicosia, formazione che in Europa non perdeva in casa dal 2015. I belgi trovano il gol partita al 29' col romeno Stanciu con un bel destro da dentro l'area. Da lì in avanti è un monologo dell'Apoel che colpisce una traversa con Vander ma si salva anche su un contropiede di Acheampong che si divora il raddoppio. Successo casalingo invece per il Copenaghen che vince 2-1 il derby del Nord contro l'Ajax. I danesi fanno 1-0 dopo 27 secondi con un destro in diagonale di Falk, poi al 32' gli olandesi impattano con la stellina Dolbgerg su assist di capitan Klaassen ma in avvio di ripresa il Copenaghen trova il meritato 2-1 con un perentorio stacco di testa di Cornelius su cross di Ankersen.