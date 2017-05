Europa League: United-Ajax, numeri e statistiche della finale

C'è un grande velo di tristezza e paura a Stoccolma dove questa sera alle 20.45 alla Friends Arena si giocherà la finale di Europa League tra Manchester United e Ajax. I Red Devils sono sotto shock per l'attentato terroristico al concerto di Ariana Grande e non sarà facile trovare la concentrazione in un match delicato che mette in palio un trofeo importante e soprattutto l'accesso ai gironi della prossima Champions League.

La squadra di Mourinho, sesta in Premier League, ha l'obbligo di vincere proprio per entrare nella prima competizione d'Europa mentre con un successo l'Ajax salterebbe i preliminari visto che è già qualificata essendo arrivata seconda in Eredivisie dietro al Feyenoord. Non di poco conto resta il valore dell'Europa League: i Red Devils non hanno mai vinto il trofeo e, in caso di vittoria, diventerebbero la quinta squadra a vincere tutte le coppe europee dopo Ajax, Bayern, Chelsea e Juventus, oltre che a firmare un piccolo 'triplete' stagionale con Community Shield e Coppa di Lega inglese. La squadra britannica deve però sfatare un tabù visto che in Europa non vince una finale dal 2008, a Mosca ai rigori col Chelsea in Champions: da lì tre sconfitte, in Supercoppa col Porto e due in Champions col Barcellona.

Per l'Ajax è un giorno speciale perchè torna a disputare una finale europea dopo 21 anni (perse ai rigori a Roma con la Juventus in Champions League) e lo fa esattamente 22 anni dopo la vittoria per 1-0 sul Milan a Vienna in Coppa dei Campioni, un successo firmato dal gol di Patrick Kluivert, papà di quel Justin che sarà in campo questa sera a Stoccolma. Inoltre, in caso di vittoria, l'Ajax conquisterà un primato inedito, diventando l'unica squadra a vincere tutte le competizioni Uefa in entrambi i formati: i Lancieri hanno infatti vinto la Coppa dei Campioni (1971, 1972 e 1973), la Champions League (1995) e la Coppa Uefa (1992).

Il bilancio dei precedenti tra Red Devils e Lancieri è pari, 2-2: il confronto più recente risale ai sedicesimi di Europa League 2012 e a passare fu il Manchester United (2-0 ad Amsterdam, 2-1 per gli olandesi all'Old Trafford). Tanti gli incroci tra i giocatori: il grande assente è Zlatan Ibrahimovic, stella dello United e cresciuto nell'Ajax, lui, svedese, che avrebbe potuto giocare la finale in casa; nello United giocano Daley Blind, ex Ajax e figlio del leggendario Danny, ex capitano dei Lancieri, e Timothy Fosu-Mensah, nato ad Amsterdam e cresciuto nell'Ajax prima di andare in Inghilterra nel 2014; dall'altra parte c'è Bertrand Traorè, attaccante in prestito dal Chelsea che proprio Mourinho fece debuttare nel 2015, e soprattutto Edwin Van der Saar, ora direttore generale dei Lancieri e in passato grande portiere dei Red Devils con cui vinse la Champions nel 2008.