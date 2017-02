Europa League: Ibrahimovic fa volare lo United

Il Manchester United è una delle candidate alla vittoria dell'Europa League e lo conferma col 3-0 ad Old Trafford contro il Saint Etienne nell'andata dei sedicesimi. La squadra di Mourinho vola grazie a Zlatan Ibrahimovic, autore di una tripletta. 3-0 anche per lo Schalke 04 a Salonicco col Paok, il Besiktas vince 3-1 sul campo dell'Hapoel Beer Sheva. Vittorie casalinghe dell'Anderlecht sullo Zenit e del Bilbao sull'Apoel Nicosia.



