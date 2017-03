Europa League: crollo Roma, vince il Lione 4-2

Al Parc Olympique Lyonnais di Décines-Charpieu, nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, il Lione supera la Roma per 4-2. Nel primo tempo Diakhaby (8’) apre le danze, Salah (20’) pareggia e Fazio ribalta (33’). Nella ripresa invece s’invertono le sorti con Tolisso che riequilibra (47’), Fekir firma il tris (74’) e Lacazette cala il poker (92’).



Primo tempo vivacissimo ed affrontato con grande spirito agonistico da entrambe le squadre. Il Lione spinge subito con veemenza e già all’8’ si porta in vantaggio grazie ad un lesto tocco in area di Diakhaby su assist di Rafael. Rabbiosa la reazione dei giallorossi che attaccano a testa bassa e vedono i propri sforzi premiati prima al 20’ dalla caparbietà di Salah, abile nel rubare palla sulla trequarti avversaria proprio all’autore della rete francese ed infilare Lopes sotto le gambe, e poi al 33’ dall’imperioso stacco aereo di Fazio capace di trafiggere ancora il portiere transalpino su preciso cross di De Rossi.





Sostanzialmente non cambia la musica nella ripresa dove il ritmo di gioco permane terribilmente elevato. Sono in particolare i francesi a partire in quarta e pervenire al pareggio già al 47’ con un micidiale diagonale destro dal limite diche perfora. La gara procede con continui e repentini capovolgimenti di fronte che regalano grandi brividi ed emozioni. Al 74’ è però ila riportarsi in vantaggio con un preciso mancino all'angolino del neo-entratoe, con un tremendo destro all'incrocio dei pali dial 92’, chiudere la partita sul definitivo 4-2. La sfida di ritorno si disputerà giovedì 16 Marzo 2017 allo stadio