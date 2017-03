Champions: il sorteggio dei quarti in diretta. Live

La Juventus è l'unica squadra italiana approdata ai quarti di finale di Champions League. Dopo aver eliminato il Porto, i bianconeri sono entrati tra le migliori 8 squadre d'Europa e attendono ora di scoprire quale sarà la prossima avversaria. Gli accoppiamenti vengono determinati da un sorteggio aperto senza teste di serie e anche le formazioni provenienti dalla stessa Nazione possono affrontarsi. Il club che verrà pescato per primo giocherà la gara d'andata (11 o 12 aprile) in casa e il ritorno (18/19 aprile) in trasferta.

Le squadre qualificate ai quarti di Champions League

Barcellona (Spa)

Bayern Monaco (Ger)

Borussia Dortmund (Ger)

JUVENTUS (ITA)

Leicester (Ing)

Real Madrid (Spa)