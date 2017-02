Champions: col Porto serve la miglior Juventus

E' il Porto lo scoglio che separa la Juventus dai quarti di finale di Champions League, ovvero l'elite del calcio europeo. Mercoledì alle 20.45 i campioni d'Italia di Massimiliano Allegri si presentano allo stadio "Do Dragao" con l'obiettivo di conquistare una bella fetta di qualificazione al turno successivo. In campo anche il Leicester di Claudio Ranieri che sarà di scena a Siviglia contro la formazione del mago Sampaoli.

La Juventus sembra in ottimo momento di forma, è saldamente in testa al campionato e viene dal 4-1 al Palermo con doppietta di Dybala: la salute dell'argentino, unita a quella del 'Pipita' Higuain, fanno ben sperare il tecnico Massimiliano Allegri che vuole proseguire il filotto della prima fase, coi bianconeri sempre vincenti in trasferta. Non sarà semplice però perchè il Porto di Nuno Espirito Santo è una formazione con un bel mix di esperienza - vedi Casillas e Maxi Pereira - e talento giovane - come Danilo, Oliver Torres e il bomber Andrè Silva -, ed è imbattuto nelle ultime sette gare interne contro squadre italiane. Inoltre la Juventus viene da un'eliminazione agli ottavi, quella dell'anno scorso col Bayern Monaco, mentre il Porto ha un bel ricordo dell'Italia dato che ha superato la Roma nel playoff dello scorso agosto (1-1 in casa, 4-1 all'Olimpico). Sono in tutto tre i precedenti tra Porto e Juventus, coi bianconeri mai battuti: la squadra allora allenata da Trapattoni vinse 2-1 la finale di Coppa delle Coppe 1984 a Basilea, poi nel 2001, nella fase a gironi di Champions, in Portogallo finì 0-0 mentre a Torino la Juve vinse 3-1 con gol di De Piero, Trezeguet e Montero.

Completa il programma dell'andata degli ottavi la sfida tra Siviglia e Leicester. La squadra di Sampaoli è terza nella Liga dietro Real Madrid e Barcellona ed è reduce da due vittorie: punta chiaramente ai quarti di finale che al club andaluso mancano dal 1958. Il Leicester campione d'Inghilterra sta vivendo una stagione da incubo in patria, con l'eccezione della Champions dove ha vinto il proprio girone davanti al Porto: per la squadra di Ranieri, quart'ultima in campionato e fresca di eliminazione in FA Cup, un match sulla carta difficile anche se in questa stagione le Foxes hanno mostrato una faccia totalmente diversa quando scendono in campo in Europa.