Champions: Napoli-Real Madrid, probabili formazioni

Napoli-Real Madrid, tutto in una notte. I partenopei affrontano al San Paolo le Merengues con l'obiettivo di scrivere una pagina indelebile nella storia del club e ribaltare il 3-1 subito nell'andata degli ottavi di finale di Champions al Bernabeu. Approdare ai quarti è un'impresa difficile ma non impossibile: dopo la vittoria esterna in campionato contro la Roma la squadra si è ricompattata ed è tornato il sereno tra De Laurentiis e Sarri.

Il Napoli, alla seconda partecipazione agli ottavi di Champions, sogna l'approdo ai quarti mancati di un soffio nella stagione 2011/12. Dopo aver vinto 3-1 in casa contro il Chelsea (poi campione del torneo), la squadra allora allenata da Mazzarri venne ribaltata a Stamford Bridge e perse 4-1 si supplementari. Gli ultimi due confronti contro squadre spagnole non sono stati positivi per i partenopei eliminati ai sedicesimi di Europa League 2015/16 dal Villarreal e negli spareggi Champions del 2014/15 dall'Athletic Bilbao.

Eliminare i campioni in carica della Champions non sarà certo una passeggiata per il Napoli. Il Real può amministrare il vantaggio di due reti ottenuto nella gara d'andata e nella passata stagione ha buttato fuori, sempre agli ottavi, la Roma vincendo 2-0 con reti di Ronaldo e Jesé. All'Olimpico, i Blancos hanno interrotto una striscia di 8 eliminazioni consecutive in Champions con squadre provenienti dalla Serie A. Le Merengues puntano ad accedere ai quarti della massima competizione continentale per la settima volta di fila.

Le probabili formazioni di Napoli-Real Madrid:

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Rog, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disp.: 1 Rafael, Maggio, Chiriches, Zielinski, Allan, Jorginho, Milik. All.: Sarri.

Real Madrid (4-3-3): K.Navas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. A disp.: Casilla, Danilo, Nacho, Isco, James Rodriguez, Morata, Kovacic. All.: Zidane.