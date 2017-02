Champions: il Dortmund spreca, esulta il Benfica

Notte di rimpianti per il Borussia Dortmund che spreca diverse occasioni e perde 1-0 a Lisbona contro il Benfica nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I tedeschi nel primo tempo falliscono un gol fatto con Aubameyang poi nella ripresa, dopo aver subito la rete di Mitroglou al 48', l'attaccante del Gabon si divora un'altra ghiotta chance e si fa pure parare un rigore da un Ederson in serata di grazia.

Allo stadio Da Luz il Borussia Dortmund inizia meglio e ha la prima palla gol all'11' ma Aubameyang, servito in area, spreca calciando alto col destro a tu per tu con Ederson. Il Benfica fatica a contenere la verve dei gialloneri che al 23' hanno una nuova chance con Dembelè che però trova il muro del colosso Lindelof. La prima frazione si chiude a reti bianche nonostante il dominio della squadra di Tuchel.

La ripresa si apre col botto perchè il Benfica, dopo un primo tempo di sofferenza, sblocca il risultato al 48'. Angolo di Pizzi, torre di testa di Luisao, alla gara numero 500 con le aquile, tocco di Mitroglou, parata di Burki e tap in ancora del greco che arriva a 13 reti nelle ultime 13 gare giocate. Il Borussia Dortmund non ci sta e reagisce subito, con poca efficacia però: infatti Aubameyang spreca al 53' da buona posizione, poi Ederson è decisivo su Reus e Piszczek e al 58' ancora Aubameyang si divora un calcio di rigore concesso dall'arbitro Rizzoli per fallo di mano di Fejsa calciando centrale addosso a Ederson. Nel finale la squadra di Tuchel è tutta in avanti ma ancora Ederson dice no al missile dalla distanza del baby Pulisic all'84' e salva l'1-0 per i suoi.

Mercoledì 8 marzo al Westfalen Stadion servirà un Borussia Dortmund più cinico e letale sotto porta per ribaltare la sconfitta di Lisbona ed eliminare un Benfica tutt'altro che sprovveduto.