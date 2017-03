Diego Simeone si avvicina coi piedi di piombo al match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayer, nonostante il Colchoneros giocheranno in casa partendo dal successo per 4-2 a Leverkusen. "Sono preoccupato per ogni cosa. Una partita di calcio ha tante situazioni variabili, dobbiamo essere pronti in ogni momento e anche domani dobbiamo tenere alta la concentrazione", ha detto il 'Cholo'.

Simeone prende come esempio la rimonta del Barcellona sul PSG: "Non mi importa in che competizione si gioca, conta la determinazione e onorare semre la maglia che si indossa. In Germania abbiamo vinto ma abbiamo avuto difficoltà nell'arco dei 90 minuti, il Bayer è una squadra pericolosa, soprattutto in attacco. Le Coppe sono sempre insidiose, non solo per quanto fatto dal Barcellona; dobbiamo portare prima possibile la gara dalla nostra parte".

Il tecnico dell'Atletico chiede anche l'aiuto ai tifosi: "Spero che lo stadio sia pieno e ci sostenga, l'ambienta influenza i giocatori in campo. Abbiamo la possibilità di entrare tra le migliori otto squadre d'Europa e se giocheremo con la giusta determinazione, ci possiamo riuscire".