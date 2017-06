Stangata per Oscar: 8 turni di squalifica

La lega cinese è severissima nei confronti di Oscar: il brasiliano ex Chelsea è stato infatti punito con una pesante squalifica di 8 giornate! Il talentuoso centrocampista, ora in forza alla Shanghai SIPG, è considerato il colpevole di aver generato una cruenta rissa nel match contro il Guanzhou (terminato in parità 1-1) dopo aver calciato appositamente il pallone contro gli avversari in almeno due circostanze.

Oscar, arrivato in Cina nello scorso mercato invernale, con lo Shanghai SIPG ha firmato finora 4 gol e 10 assist, soprattutto è diventato protagonista generando questa rissa da saloon. Il brasiliano non potrà giocare fino al prossimo 13 agosto e dovrà anche pagare una multa di 5mila dollari. La punizione è stata esemplare ed è arrivata dopo che la lega cinese ha chiesto un parere alla Fifa su come gestire la questione: inoltre una pena giusta che ha messo a tacere chi diceva che le strapagate stelle straniere vengono trattate in modo diverso dai giocatori locali.