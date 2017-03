Incendio a Shanghai, in fiamme lo stadio di Tevez

Paura in Cina per un grosso incendio divampato all'Hongkou Football Stadium, l'impianto che ospita le gare casalinghe dello Shanghai Shenua, la squadra in cui militano l'ex juventino Carlos Tevez e gli ex interisti Fredy Guarin e Oba Martins. Un rogo si è formato in un'ala dell'impianto e in cielo si è alzata una colonna di fumo nero: fortunatamente non ci sono stati feriti e nemmeno danni alle tribune e al terreno di gioco.





Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme mentre le autorità competenti, arrivati subito nelle prime ore del mattino, sono al lavoro per capire le cause del rogo