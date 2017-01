Coppa d'Africa 2017: gli highlights della prima giornata. Video

La prima giornata dell'edizione 2017 della Coppa d'Africa è andata in archivio tra conferme, sorprese e delusioni. Se Senegal e Ghana, due delle favorite per la vittoria finale, hanno iniziato con il piede giusto, lo stesso non si può dire dell'Egitto (fermato sullo 0-0 da un coraggioso Mali), dell'Algeria (solo 2-2 con lo Zimbabwe), dei padroni di casa del Gabon (1-1 con la Guinea Bissau) e del Camerun (1-1 col Burkina Faso). La prima tornata di partite ha anche messo in mostra giocate spettacolari, storie curiose ed errori da matita blu. Abbiamo isolato tre momenti in una sorta di podio virtuale.

1. EL HADARY, LA LEGGENDA CONTINUA

Essam El Hadary, storico portiere dell'Egitto con cui ha vinto quattro edizioni della Coppa d'Africa, ha compiuto 44 anni domenica scorsa 15 gennaio. Ed è toccato proprio a lui, soprannominato la Diga per le sue qualità tra i pali, a sostituire al 25' del primo tempo lo sfortunato compagno di squadra El Shennawy, infortunatosi dopo una grande parata in tuffo. El Hadary, entrato in campo tra il tripudio dei suoi tifosi, non ha affatto sfigurato a dispetto dell'età risultando decisivo nei minuti finali con un'uscita bassa sui piedi di Marega lanciato a rete. Chapeau.









2. MUNIR LA COMBINA GROSSA, AHI MAROCCO!

Da un grande portiere si passa a un altro che, purtroppo, non sta certo vivendo ore serene. Stiamo parlando di Munir Mohand Mohamedi, 27enne estremo difensore del Numancia (Serie B spagnola) e del Marocco. E' stata una sua papera, al 55' della sfida contro la Repubblica Democratica del Congo, a condannare i suoi a una sconfitta che ora complica non poco i piani della formazione allenata da Renard. Davvero da rivedere (per usare un eufemismo) lo stile con cui Munir interviene su un traversone innocuo diretto sul primo palo: Kage ringrazia, insacca da due passi e per il Marocco è notte fonda.







3. MAHREZ, UN LAMPO DI CLASSE