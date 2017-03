Coppa di Germania: Bayern e Moenchengladbach in semifinale

Bayern Monaco e Borussia Moenchengladbach accedono alle semifinali della Coppa di Germania. Tutto fin troppo semplice per gli uomini di Carlo Ancelotti che sconfiggono 3-0 in casa lo Schalke 04, in 10 nel finale per il doppio giallo a Badstuber, grazie alla doppietta del solito Robert Lewandowski e al gol di Thiago Alcantara. Il Gladbach si impone 2-1 sul campo dell'Amburgo con due rigori siglati da Stindl e Raffael.



Ilmette subito le cose in chiaro e dopo appena 3 minuti è già in vantaggio conche mette dentro il delizioso servizio di. Il polacco veste i panni dell'assist-man al 16' quando crossa al centro per l'accorrenteche infila il 2-0 di testa. A calare il tris è sempre Lewandowski con un piattone su passaggio di. Nella ripresa i ritmi si abbassano, ilgestisce il risultato mentre lo Schalke resta in 10 uomini al 77' per il doppio giallo estratto all'indirizzo del difensore della, punito per una spinta suDopo l'8-0 subito sabato daesce di scena anche dallaAlilpassa in vantaggio al 53' con un rigore trasformato da Stindl e concesso per fallo in area di Mavraj su. Al minuto 61' l'arbitroassegna un altro penalty agli ospiti ma questa volta Hofmann si lascia cadere in area dopo un sospetto tocco di: dagli undici metri Raffael non sbaglia. In pieno recupero inutile il gol della bandiera siglato con un bel diagonale da