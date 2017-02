Nuova fiamma nel cuore di Javier Hernandez. L'attaccante messicano del Bayer Leverkusen, fresco di rottura con la moglie Lucia Villalon, è stato paparazzato a Parigi in compagnia della connazionale Camila Sodi, attrice ed ex moglie del divo Diego Luna, visto al cinema nell'ultimo capitolo di Star Wars, con cui ha anche avuto due figli, Jeronimo e Fiona. Il 'Chicharito' e Camila sono stati colti in fragrante nella capitale francese e ora la situazione sentimentale dell'attaccante sembra più chiara.



Hernandez ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto di Lucia Villalon, facendo intuire che quel capitolo della sua vita è ormai archiviato. Da parte sua Camila Sodi ha scritto in uno scatto con la Tour Eiffel sullo sfondo: "Fiducia e amore ritrovati".



Camila Sodi, la nuova fiamma di Chicharito Hernandez L'attaccante del Leverkusen paparazzato a Parigi con l'attrice messicana Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram Infattiha cancellato dal suo profilotutte ledi, facendo intuire che quel capitolo della sua vita è ormai archiviato. Da parte suaha scritto in uno scatto con lasullo sfondo: "Fiducia e amore ritrovati".