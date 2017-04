Bundesliga: il Lipsia vola, il Gladbach fa festa

Nella 27esima giornata di Bundesliga prosegue il cammino del Lipsia che vince 3-2 sul campo del Mainz grazie ai gol di Sabitzer, Werner e Keita e consolida il secondo posto in classifica salendo a 55 punti. La squadra di Hasenhuttl si porta a -10 dal Bayern Monaco capolista, sconfitto ieri 1-0 dall'Hoffenheim, terzo a quota 51. Cade l'Hertha Berlino che perde 1-0 in trasferta contro il Borussia Moenchengladbach: decisiva la rete di Benes.





Il Lipsia approfitta del tonfo di ieri deconper tornare a -10 dalla vetta. Allail match si sblocca in avvio di ripresa con un colpo di testa di. A raddoppiare per l'RB, sempre di testa, è Werner sul corner battuto da Forsberg. I padroni di casa accorciano al 69' con un rigore trasformato da Samperio ma subiscono la terza rete del Lipsia firmata in contropiede da Keita. Il Mainz resta addirittura in 10 nel finale per il rosso diretto a Gbamin che interviene in maniera durissima su. In pieno recupero il giapponesprova a riaprire il match siglando il 2-3 sull'angolo di Otzumali ma è tutto inutile: il Lipsia vince la seconda gara di fila e torna a +4 sul terzo posto occupato dall’Hoffenheim.Terzo ko consecutivo per un, sesto a quota 40, sempre più in crisi. Gli uomini di Dardai perdono al Borussia-Park, regolati da un gran sinistro da fuori area di Benes. Il Gladbach sale al nono posto a 36 punti, uno in più del Leverkusen che si impone 2-0 in casa del fanalino di coda Darmstadt grazie ai gol diPioggia di gol allaconche vince 3-2 in virtù della rete di Kittel e della doppietta di Cohen. Inutile nel finale il tentativo dei padroni di casa di tornare in partita con un rigore di Verhaegh e un gol di Altintop. Il Wolfsburg, infine, perde 1-0 in casa contro il Friburgo: decisivo il destro a giro di