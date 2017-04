Bundesliga: Bayern stoppato, vincono Lipsia e Dortmund

Nonostante la superiorità numerica nell'ultima mezz'ora, il Bayern Monaco non va oltre lo 0-0 a Leverkusen e vede ridursi a 8 i punti di vantaggio sul Lipsia che, battendo 4-0 il Friburgo, è matematicamente in Champions. Dopo una settimana da incubo, il Borussia Dortmund riparte vincendo 3-1 contro l'Eintracht Francoforte, un successo che permette ai gialloneri di restare a -1 dal terzo posto occupato dell'Hoffenheim (5-3 sul Monchengladbach).

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-0

Ancelotti ridisegna il Bayern alla BayArena: rispetto alla squadra che mercoledì sera ha perso 2-1 in casa contro il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions, mancano Lahm, Boateng, Xabi Alonso, Robben e Ribery. Out anche Lewandowski, squalificato. In attacco giocano Coman, Muller e Douglas Costa. Primo tempo monocromatico con il Bayern costantemente all'attacco: Leno salva miracolosamente su Coman, Toprak respinge sulla linea un colpo di testa di Vidal. Ripresa dal copione simile: Muller sfiora il palo al 54' su assist di Douglas Costa, cinque minuti più tardi il Bayer Leverusen rimane in dieci: Jedvaj, già ammonito, ferma con le cattive Muller lanciato in campo aperto e rimedia il secondo cartellino giallo. L'ultima mezz'ora diventa un assedio alla porta di Leno, ma lo 0-0 non si schioda: l'ultima grande occasione capita sul destro di Lahm, entrato in campo al 72' al posto di Javi Martinez, ma il suo piattone finisce a lato di un niente.

Alla sua prima stagione inl'. La squadra di Hasenhuttl, al momento seconda alle spalle del Bayern Monaco, si assicura infatti uno dei primi quattro posti in Bundesliga con 5 giornate dal termine della Bundesliga. Decisivo il netto successo per 4-0 sule la contemporanea sconfitta dell'Hertha Berlino che perde 1-0 sul campo del. Per il Lipsia decisive le reti di Poulsen e Werner sul finire del primo tempo, di Keita in avvio di ripresa e di capitanal 90'.Terzo a -7 dal Lipsia c'è un'altra sorpresa, l'di Julian Nagelsmann, che batte il Borussia Monchengladbach con un pirotecnico 5-3. Gli ospiti rimontano da 0-2 a 2-2 prima dell'intervallo, poi nella ripresa i padroni di casa si riportano avanti 4-2 e infine chiudono 5-3 con doppietta di Demirbay. Quarto ad un punto dall'Hoffenheim c'è ilche ritrova successo e sorriso col 3-1 all'Eintracht di Francoforte.I gialloneri di Tuchel, reduci da una settimana difficile con l'attentato al bus e la sconfitta in Champions col, passano in vantaggio al 3' con, impattama prima dell'intervallo è Sokratis a fare 2-1; nel finale il tris lo firma Aubameyang in contropiede. Nelle altre gare ilcrolla con l', 2-1, mentre ilsupera 3-0 l', a segno anche l'ex fiorentino