L'attacco esplosivo al pullman del Borussia Dortmund prima del match di Champions League con il Monaco ha scosso il mondo del calcio causando anche la frattura del braccio destro di Marc Bartra. Il fatto di cronaca ha lasciato strascichi psicologici anche negli altri giocatori presenti. Tra questi, il portiere Roman Burki appare ancora sotto shock: "Ho ancora paura, non riesco ad addormentarmi: la notte è la parte peggiore delle mie giornate. Non ho più letto niente riguardo all'incidente, ne parlo solo con la mia famiglia".

La gara, sospesa nella notte dell'attacco, è stata recuperata mercoledì pomeriggio e ha visto la vittoria per 3-2 del Monaco: "Non mi sono potuto concentrare. Al termine della partita tutti abbiamo scaricato le nostre emozioni, sono uscite lacrime dal viso di ogni giocatore dello spogliatoio. Meglio avere un calendario di appuntamenti così fitto in maniera tale da non avere quasi mai il tempo di sedersi sul divano e ripensare a quello che è successo".

Da quel drammatico momento per i giocatori del Borussia non è facile tornare sul quel pullman: "Chiaro che adesso le cose sono totalmente cambiate. Non salgo più sopra il bus con l'indifferenza di una volta, ma sto attento a tutti i rumori e guardo sempre fuori dal finestrino. L'unica nota positiva di questa vicenda è il fatto che adesso siamo ancora più uniti come squadra ed anche con la nostra tifoseria, quello che è successo contro l'Eintracht è stato da pelle d'oca". Per superare il trauma, il club ha dato la possibilità ad ogni giocatore di rivolgersi ad uno psicologo: "Penso sia una cosa positiva. Ognuno poi potrà decidere in maniera autonoma se avvalersene o meno".