Nba: i Rockets eliminano i Thunder, Spurs e Jazz avanti 3-2

Gli Houston Rockets volano alle semifinali di Conference dei playoff 2017 Nba battendo 105-99 gli Oklahoma City Thunder in gara-5 nonostante una super prestazione di Russell Westbrook che chiude la sua stagione con 47 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Gli Spurs e i Jazz si portano avanti 3-2 nelle rispettive serie: San Antonio sconfigge 116-103 i Memphis Grizzlies in casa mentre Utah sorprende i Clippers vincendo 96-92 allo Staples Center.

Al Toyota Center di Houston i Rockets chiudono definitivamente il discorso qualificazione alle semifinali di Conference con James Harden che mette a referto 34 punti e Lou Williams che ne sigla 22. I padroni di casa riescono a rimontare anche un gap di -7 accumulato sullo scadere del terzo quarto. I Thunder, invece, dimostrano per l'ultima volta in stagione di essere dipendenti da Westbrook. Il numero 0 chiude con 47 punti in 42 minuti e, nei 6 in cui si accomoda in panchina per tirare il fiato, il parziale è di 27-9 per i Rockets.

Houston si appresta ad affrontare ora la vincente della sfida tra gli Spurs e i Grizzlies. San Antonio ottiene il punto del 3-2 vincendo all'AT&T Center grazie a 28 punti di un ottimo Kawhi Leonard. Decisivi anche gli innesti dalla panchina con Patty Mills che sigla 20 punti e Manu Giboli che ne segna 10 dopo aver chiuso le prime quattro gare a quota 0. A Memphis non bastano i 26 di Mike Conley e i 17 di Marc Gasol. Deludente la prova di Zach Randolph con solo 9 punti all'attivo. Nella notte tra giovedì e venerdì andrà in scena gara-6 al FedexForum di Memphis: ultima chiamata per i Grizzlies che, in caso di ulteriore sconfitta, sarebbero eliminati.

I Jazz, espugnando lo Staples Center al termine di una gara-5 molto combattuta, si guadagnano il primo match point da giocarsi in casa nella notte tra venerdì e sabato. Ancora una volta protagonista è Gordon Hayward, autore di 27 punti (9/16 dal campo con 4 triple), 8 rimbalzi e 4 assist. I Clippers, riescono a rimontare 11 punti di svantaggio nell'ultimo periodo arrivando sul 69-69 grazie a due triple consecutive di Chris Paul (28 punti totali). Poi però i losangelini subiscono un break di 8-0 e non riescono più a recuperare nonostante il -2 ancora ad opera di Paul a 5 secondi dalla sirena. La squadra di coach Doc Rivers dovrà ora sbancare la Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City per rimanere in vita.