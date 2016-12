Nba: calendario, risultati e classifiche in diretta. Live

Nba 2016/2017: calendario, risultati e classifiche





Il 25 ottobre ha preso il via la. Ognuna delle 30 squadre, divise in due, Eastern e Western, e a sua volta assegnate ad una delle sei- Atlantic, Southeast, Central, Southwest, Northwest e Atlantic, disputa. Le migliori 8 di ciascuna Conference accede aimentre le 14 "eliminate" partecipano allaper aggiudicarsi la prima scelta assoluta del, ovvero la possibilità di chiamare il miglior talento Under 22 in uscita dal college o in arrivo da fuori gli Stati Uniti. Ladelle qualificate alla, per la prima volta, non sarà più stabilita in base al titolo di Division ma sarà determinata solo dal record di ciascuna squadra: finora le prime 4 di ogni conference erano le tre vincitrici di Division, più quella col miglior bilancio.trasmetterà in esclusiva e in alta definizione, con la consueta replica del giorno dopo con commento in italiano, per poi aumentare la copertura nel corso dei playoff e la copertura completa delle Finals. L'alternativa alla tv èsul sito ufficiale della Lega.