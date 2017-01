Nba: Nuggets ko senza Gallinari, i Cavs strapazzano i Suns

Nella notte Nba un problema alla caviglia destra costringe Danilo Gallinari al forfait e così i Nuggets vengono travolti 118-104 dagli Spurs. All'AT&T Center San Antonio si impone grazie ad un super Kawhi Leonard che, per la quinta gara di fila, supera quota 30 siglando 34 punti. A Denver non bastano i 35 di Nikola Jokic. I Cavaliers strapazzano 118-103 i Suns con la tripla doppia sfiorata di LeBron James (21 punti, 15 assist e 9 rimbalzi).

Niente da fare per i Nuggets che, senza Gallinari, non riescono ad ingranare. Kawhi Leonard festeggia al meglio la convocazione da titolare nel quintetto dell'All Star Game scollinando quota 30 nella quinta partita consecutiva: "Sono felice che il mio lavoro stia portando dei buoni risultati - commenta lo stesso Leonard -, questo è soltanto un passo in avanti nel mio processo di crescita". Gli Spurs conquistano il 33esimo successo in stagione e rinforzano il secondo posto a Ovest alle spalle dei Warriors.

A Est prosegue il dominio incontrastato dei Cavs che chiudono virtualmente il match con Phoenix già sul finire del primo quarto. I campioni in carica Nba mandano cinque giocatori in doppia cifra. Tra questi Kyrie Irving mette a referto 26 punti mentre LeBron James ne sigla 21 con 15 assist e 9 rimbalzi. Goran Dragic, con 32 punti, trascina i Miami Heat al successo per 99-95 sui Dallas Mavericks. Ai texani non bastano i 19 del solito Dirk Nowitzki. Senza Chris Paul, out per un infortunio, i Clippers perdono 101-104 in casa per mano dei Minnesota Timberwolves: Karl-Anthony Towns mette a segno 37 punti e 12 rimbalzi.