Nba: Gallinari brilla ma non basta, Belinelli ko

Nella notte Nba i Denver Nuggets perdono 105-98 in casa contro Memphis nonostante i 24 punti di Danilo Gallinari, il migliore dei suoi. Allo Staples Center i Los Angeles Clippers si impongono 124-121 sui Charlotte Hornets all'overtime: Marco Belinelli gioca 14 minuti collezionando 5 punti. Russell Westbrook sigla la 29esima tripla doppia della stagione (41 punti, 11 rimbalzi, 11 assist) trascinando i Thunder al successo per 118-110 sui Pelicans.

I Grizzlies riescono nell'impresa di espugnare il Pepsi Center grazie ad un super Mike Conley che mette a referto 13 dei suoi 31 punti nel quarto parziale. Per Memphis sono decisivi anche i 23 di Marc Gasol a cui si aggiungono i 20 di Zach Randolph. In casa Nuggets il miglior realizzatore è Gallinari, apparso più coinvolto nel gioco rispetto alle ultime uscite. Denver porta tutto il quintetto titolare in doppia cifra ma questo non basta per sfondare il muro dei 100 punti e portare a casa la vittoria. Ora la franchigia del Colorado, ottava ad Ovest, deve guardarsi le spalle dal ritorno delle dirette avversarie per i playoff.

L'overtime dello Staples Center premia i padroni di casa dei Clippers che si impongono di misura sugli Hornets di Marco Belinelli, poco impiegato da coach Steve Clifford. Charlotte recupera 5 lunghezze di svantaggio nel finale del quarto quarto portando la gara al supplementare. I losangelini non ci stanno e si affidano alla coppia composta da Blake Griffin (43 punti e 10 rimbalzi) e Chris Paul (15 punti, 17 assist) per conquistare un'importante vittoria. Tra gli ospiti Kemba Walker mette a referto 34 punti e Nicolas Batum 31.

Alla Chesapeake Energy Arena il grande protagonista è ancora una volta Russell Westbrook che segna 21 dei suoi 41 punti nell'ultimo e decisivo quarto mettendo in cassaforte la 29esima tripla doppia stagionale, a -2 da Wilt Chamberlain e a -12 dal primato assoluto in una sola stagione detenuto da Oscar Robertson. I Pelicans si arrendono nonostante i 69 punti della coppia composta da Anthony Davis (38) e dal neo-arrivato De Marcus Cousins (31). Tra le altre gare della notte spicca la vittoria (112-106) dei Toronto Raptors, ancora senza Kyle Lowry, sui Trail Blazers frutto dei 33 punti di DeMar DeRozan e dei 18 con 10 rimbalzi di Serge Ibaka. I Celtics sconfiggono 104-98 i Pistons al The Palace of Auburn Hills di Detroit con 33 punti di Isaiah Thomas.