NBA Global Games: Nuggets e Pacers si godono Londra

Denver Nuggets e Indiana Pacers sono a Londra dove giovedì sera si sfideranno alla O2 Arena per il tradizionale appuntamento con gli NBA Global Games. Le due squadre sono atterrate lunedì in Gran Bretagna e, tra un allenamento e un evento per la Lega e gli sponsor, hanno potuto girare la città e vedere le attrazioni che offre la metropoli del Regno Unito.

Nuggets, forse spinti dal tifoso dei Gunners Danilo Gallinari, hanno fatto visita a Emirates Stadium, hanno fatto un tour dello stadio e hanno incontrato i giocatori dell'Arsenal Bellerin, Mertesacker e Holding. "E' fantastico essere qui. E' sempre bello giocare in posti nuovi e diversi, e Londra è totalmente differente per noi. Nessuno di noi ha mai giocato qui. Sarà divertente ed emozionante vedere i fan che verranno alla The O2 per fare il tifo per noi", ha detto l'ala dei Kenneth Faried.



Tour più tradizionale per gli Indiana Pacers: Paul George, Myles Turner e compagni hanno girato l'area di Westminster e hanno posato per le classiche foto col Big Ben sullo sfondo. "Londra mi piace molto. E' una città di gran classe, dai taxi agli hotel ecc., non è una cosa che si vede tutti i giorni. Non ho ancora potuto visitarla molto, ma avremo tempo di passeggiare e di conoscerla. Ho visto il Big Ben ed è stato eccezionale. Vorrei visitare qualche museo, mi piacciono un sacco", ha detto Joseph Young dei Pacers.