Nba: Cleveland ribalta i Lakers, San Antonio riparte

Mettendo a referto 101 punti in tre LeBron James (34), Kyrie Irving (46) e Kevin Love (21) trascinano Cleveland al successo sui Los Angeles Lakers, battuti 125-120 allo Staples Center. Si rialza San Antonio che, dopo due ko consecutivi, ritrova il sorriso piegando 118-102 i Sacramento Kings. Cadono i Boston Celtics, sconfitti 105-99 a Philadelphia dai Sixers. Toronto stende i Pacers, Dallas fa festa sul campo dei Brooklyn Nets.



Grazie a un super ultimo quarto, vinto col parziale di 43-28 e rimontando 11 punti di svantaggio, i campioni in carica di Cleveland si impongono 125-120 allo Staples Center sui Lakers cui non bastano i 40 punti di Russell. Tra i Cavs la differenza la fanno Irving, James e Love che mettono a referto rispettivamente 46, 34 e 21 punti: un totale di 101 sui 125 complessivi. Love aggiunge al suo score anche 15 rimbalzi. Si rialzano i San Antonio Spurs che, reduci da due sconfitte di fila, tornano al successo all'AT&T Center battendo 118-102 i Kings grazie ai 22 punti di Pau Gasol, ai 18 di Aldridge e ai 12 di Leonard che resta seduto nell'ultimo quarto quando il vantaggio nel punteggio è ormai rassicurante.



Si ferma la corsa deiche, reduci da tre vittorie di fila, vengono stesi daiche rimontano un gap di 13 punti e si impongono 105-99. Brilla(23) mentre ai(privi dell'infortunato) non bastano i 27 diconsolida il quarto posto a Est battendo nettamente i: finisce 116-91 con i Raptors che mandano in doppia cifra l'intero quintetto di partenza (22), anon servono i 18 die i 16 ciascuno di. E' targata, infine, la vittoria per 111-104 disuial Barclays Center: il tedesco mette la firma su 23 punti e 9 rimbalzi tenendo accesa la speranza deidi conquistare un posto nei