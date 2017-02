Maxibasket: appello per formare la Nazionale Over 60

L'operazione Mondiali sta coinvolgendo attualmente quasi tutte le 8 categorie del maxibasket. Le più giovani (Over 40, 45 e 50) sono già pronte e rodate, oltre che cariche di allori (10 titoli europei e 5 mondiali negli ultimi 8 anni). E si sono già avviate le categorie più anziane (Over 65, 70 e 75). Manca ancora la rappresentativa degli Over 60. Dopo la pubblicazione degli articoli sui primi allenamenti delle categorie più avanzate si è fatto vivo qualche giocatore Over 60, che non si rassegna a stare a guardare gli altri, e che vuole scendere in campo ai mondiali di Montecatini. Si dichiarano pronti Maurizio Benatti (ex Innocenti Olimpia Milano, Chinamartini Torino), Loris Benelli (ex Virtus e Fortitudo Bologna), Fabio Maccheroni (ex Xerox Milano).



Questo è un appello a chi ha un'età compresa fra i 60 e i 65 anni. Attenzione: rientrano nella categoria Over 60 anche coloro che compiono i 60 anni quest'anno. Il requisito più importante è quello di essere in buone condizioni fisiche. Non è necessario aver giocato in serie A. Può andar bene anche chi ha giocato nelle serie minori; l'ideale è essersi tenuto in attività. E' preferibile uno che abbia giocato in serie D o C ma si sia tenuto in forma giocando a basket, magari in partite fra amici, a uno che abbia un passato in serie A ma che da 30 anni non abbia più toccato un pallone e sia in vistoso sovrappeso. Va da sé poi che bisogna essere disposti a mettersi in gioco, a organizzarsi, a fare sacrifici. Del resto questa è la logica dello sport, di qualsiasi sport. Dunque, Over 60 di tutta Italia, unitevi. I mondiali di Montecatini vi aspettano.





Dal punto di vista pratico, che cosa devono fare i volonterosi sessantenni che aspirano alla maglia azzurra? Che fare? Possono mettersi in contatto con il responsabile deldinonché Delegato della) per l'Italia, che è Peppe) oppure con il sottoscritto che del Settore Azzurro è addetto stampa (). Idisono ancora abbastanza lontani. C'è tempo, è vero, ma non è il caso di buttarlo via.