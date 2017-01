Eurolega: Milano batte il Galatasaray, incubo finito

E' finito l'incubo per l'Olimpia Milano! Dopo 10 sconfitte consecutive l'EA7 Emporio Armani batte 92-87 il Galatasaray al Forum nella 18esima giornata di Eurolega e ritrova una vittoria che mancava dal 15 novembre scorso. La squadra di coach Repesa spreca un vantaggio di 16 punti nel primo tempo e nel quarto periodo va anche a -3 ma nel finale sono decisivi i canestri di Simon, 19 punti, e Hickman, 10, per firmare il successo e ribaltare il -3 di Istanbul.



Davanti ai quasi 9mila spettatori del Forum l'Olimpia Milano batte 92-87 il Galatasaray, interrompe una striscia di 10 sconfitte consecutive, ribalta il -3 di Istanbul e lascia l'ultimo posto in classifica che condivideva coi turchi. L'EA7 inizia piano e il Galatasaray, spinto dall'ex Capo d'Orlando Fitipaldo, vola sul 13-5. La squadra di Repesa però reagisce con l'ingresso in campo di Kalnietis e Raduljca, ricuce lo strappo e chiude il primo periodo avanti 23-21. L'inizio di secondo quarto è uno show dell'Olimpia che, spinta anche da Abass, Cinciarini e Fontecchio, arriva fino al +16 sul 47-31. Poi i turchi ricuciono e si va all'intervallo lungo sul 49-39.



Nel terzo quarto Milano è in controllo, tocca ancora il +14 con Simon ma poi nel quarto periodo la squadra di Repesa si blocca e il Galatasaray rimonta: i giallorossi di Istanbul producono un parziale di 16-2, pareggiano con due liberi di Fitipaldo e poi l'ex canturino Micov mette la bomba del +3 sul 76-73. L'Olimpia vede le streghe, il Forum è ammutolito ma la squadra reagisce con orgoglio e sono Hickman e il solito Simon a firmare un break di 8-2 per tornare a +5 sull'83-78. Da lì l'EA7 mantiene il vantaggio segnando i liberi, poi è Hickman a firmare la bomba che manda i titoli di coda sul 91-84 a 12 secondi dalla fine.





Alnon bastano i 17 punti die i 14 dell'ex pesaresementresi gode i 19 punti di, decisivo, i 13 die i 12 di, positivi soprattutto nel primo tempo. La prossima settimana doppio impegno europeo per l': mercoledì al Forum arriva l'mentre venerdì l'farà visita al