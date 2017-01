Eurolega: Milano lotta, ma vince il Fenerbahce di Datome

L'Olimpia Milano accarezza il sogno dell'impresa alla Ulker Sports Arena di Istanbul ma si deve arrendere al Fenerbahce che si impone 86-79 dopo un finale thrilling. Per la squadra di Repesa, che ha comunque mostrato segnali incoraggianti, si tratta della nona sconfitta di fila in Eurolega, l’11esima complessiva: non bastano i 20 punti di Kalnietis e un ottimo McLean. Tra i turchi brilla Gigi Datome: per lui 17 punti e 3/5 dall'arco dei tre punti.



Ennesima serata amara per l'Olimpia, ma stavolta a dire male alla squadra di Repesa è solo il risultato, non certo la prestazione: il Fenerbahce vince - come da pronostico - ma faticando molto più del previsto. A decidere il tiratissimo finale è una tripla di Nunnally (19 punti a referto per lui): l'ex Avellino, letteralmente dimenticato dai giocatori dell'Olimpia, può mirare indisturbato e firmare il canestro dell'83-79 che, di fatto, sancisce la fine anticipata dell'incontro a 36 secondi dalla sirena. La vittoria del Fenerbahce profuma di italiano anche per la grande prova di Gigi Datome che chiude la sua serata con 17 punti e 3/5 dall'arco dei tre punti.





Dal canto suo- senzae conportato in panchina ma non utilizzato - ha il merito di giocare con il cuore e di restare sempre a contatto dando anche la sensazione di poter fare bottino pieno.è in serata sì e chiude con(4/6 da tre),(notevole la sua prestazione) ene firmano 12 a testa, Fontecchio stupisce per il coraggio mostrato in alcune giocate. Alla fine, però, a fare festa è ilmentre l'torna a casa con un'altra sconfitta da digerire seppure meno netta di tante altre.