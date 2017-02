Basket, Coppa Italia Serie A2: speciale Datasport, il torneo live

Scatta il conto alla rovescia, Costa Masnaga è pronta ad ospitare la fase finale della Coppa Italia Femminile di Serie A2: si gioca da venerdì 3 a domenica 5 marzo, la redazione di Datasport è pronta a scendere sul parquet per seguire in streaming le partite, rigorosamente live.



Una final eight da non perdere, tutto il meglio della pallacanestro per questa ventesima edizione della kermesse: spettacolo garantito, nella stagione del quarantesimo compleanno della LegA Basket Femminile. Ancora una volta, per il secondo anno consecutivo, è la Lombardia ad organizzare l'evento: si comincia venerdì 3 alle ore 15, con la sfida tra Scotti Use Rosa Empoli e Infa Feba Civitanova Marche.



Empoli, Ferrara, Civitanova Marche, Sesto San Giovanni, Bologna, Orvieto, Vicenza e Costa Masnaga: queste le città partecipanti. Manca Napoli, che nella sua storia ha alzato il trofeo in tre occasioni: Bologna, ferma a quota due, ha l'occasione di agganciare la società partenopea ma nell'albo d'oro compaiono anche Vicenza e Geas Sesto (un successo). Ma attenzione anche alla squadra di casa, la statistica dice che chi ha ospitato la manifestazione ha poi trionfato nove volte su diciannove occasioni.



Un evento in cui Datasport crede molto: appuntamento a venerdì 3 marzo, per la diretta delle prime quattro partite. A seguire, tutti gli highlights.



CALENDARIO



3 Marzo 2017 - Quarti

ore 15.00: Scotti Use Rosa Empoli vs Infa Feba Civitanova Marche - Diretta Streaming

ore 17.00: Geas Sesto San Giovanni vs Ethic Ferrara - Diretta Streaming

ore 19.00: Matteiplast Bologna vs Ceprini Costruzioni Orvieto - Diretta Streaming

ore 21.00: Velco Vicenza vs B&P Autoricambi Costa Masnaga - Diretta Streaming



4 Marzo 2017 - Semifinali

ore 16.30: Empoli-Civitanova vs Bologna-Orviero

ore 19.00: Sesto S G-Ferrara vs Vicenza-Costa Masnaga



5 Marzo 2017 - FINALE

La finale sarà disputata a partire dalle ore 18.00